Москва, 10 декабря, 2020, 18:21 — ИА Регнум. В России необходимо принять комплексные решения для стабилизации цен на продукты питания. Об этом 10 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по ситуации с ценами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены.

«Для стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке необходимо, конечно, принимать комплексные решения. Реагировать надо быстро, с максимальным охватом от поля до прилавка», — заявил он.

По мнению главы правительства, для решения проблемы нужно вовлечь в эту работу всю цепочку — производителей, посредников и торговые сети. Он напомнил близость Нового года и важность того, чтобы жители страны смогли приобрести необходимые продукты питания.

Также Мишустин поручил подготовить к утру 14 декабря необходимые нормативно-правовые акты для решения проблемы и еженедельно докладывать о ситуации на оперативных совещаниях.