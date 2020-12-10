Москва, 10 декабря, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Необходимые для снижения цен на продукты питания в России документы должны быть подготовлены к утру 14 декабря. Об этом 10 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросу цен на продовольствие.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Сегодня мы обсудим меры, которые необходимы для снижения цен на продукты питания, и хочу сразу обратить ваше внимание на то, что все необходимые нормативно-правовые акты должны быть подготовлены к 9 утра понедельника», — сказал он.

Также Мишустин поручил еженедельно готовить доклад по ситуации с ценами на продовольствие.