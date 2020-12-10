Улан-Удэ, 10 декабря, 2020, 17:43 — ИА Регнум. В Бурятии 10 декабря около 22:20 по местному времени произошло повторное землетрясение. Местные жители в соцсетях сообщают, что трясло в течении 10 секунд. Некоторые пользователи признаются, что теперь им страшно спать.

Pixabay.com Землетрясение

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По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр нового сейсмособытия зафиксирован в акватории Байкала, в нескольких километрах от бурятского берега и дельты реки Селенга.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 10 декабря произошло мощное землетрясение магнитудой в эпицентре 5,3. Если в Бурятии власти отчитались об отсутствии последствий, то в Иркутской области пострадали около 20 школ и ряд социальных учреждений.

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