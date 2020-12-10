Иркутск, , 10:28 — REGNUM В Иркутске в результате землетрясения пострадали около 20 школ и ряд соцучреждений, сообщает 10 декабря пресс-служба городской администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мощное землетрясение на Байкале — трансляция»

"В 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях», — сообщил заммэра Иркутска Виталий Барышников.

Чиновник уточнил, что данные повреждения не представляют угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2020 года в 5:44 по местному времени в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение. Интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5−6 баллов.

Эпицентр подземных толчков находился на Байкале. За последние три месяца 2020 года это второе сейсмическое событие.

Читайте также: Учёный: в Бурятии произошло редкое «горизонтальное» землетрясение