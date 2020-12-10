Волгоград, 10 декабря, 2020, 17:54 — ИА Регнум. 12 прививочных центров, в которых будут проводить вакцинацию от COVID-19, начали работу в Волгоградской области. Первую тысячу доз распределят между медработниками и представителей профессий, входящих в группу риска, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Прививка

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Отечественный препарат «Спутник V» распределён между прививочными центрами. Вакцинация от COVID-19 будет проходить в Волгограде на базе городских поликлиник №№ 1, 2, 3, 4, 28 и больниц №№ 7, 15, 16, в Волжском — на базе больницы имени С. З. Фишера, в Камышине — горбольницы № 1, в Урюпинске и Михайловке — в районных центральных больницах. Первую тысячу доз вакцины планируется использовать для добровольцев из числа медработников, учителей и сотрудников социальной сферы.

До конца декабря 2020 года в Волгоградскую область поступит вторая партия вакцины из 1156 доз. Всего бесплатные прививки сделают 1356 медицинским работникам и по 400 — педагогам и представителям профессий, входящих в группу риска.