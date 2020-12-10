Москва, 10 декабря, 2020, 19:21 — ИА Регнум. На заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) тему о проблемах дистанционного образования подняли противники удаленного обучения, решившие проиллюстрировать свою позицию. Об этом 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Алексей Мухин.

Klh.mosreg.ru Дистанционное обучение

«В этом есть некоторое лукавство. Потому что практически в каждой российской семье есть и компьютер, и гаджеты, через которые реально организовать пресловутый «дистант», — сказал Мухин. — При этом важно учесть, что «дистант» существует не тотально по всей России. Он существует в ряде регионов. В том числе в Москве. И я не знаю людей, которые не обладают соответствующими техническими возможностями. Я думаю, что эту тему качали противники «дистанта», для того чтобы иллюстрировать позицию. И здесь палка о двух концах».

С одной стороны, как подчеркнул Мухин, «дистант» — это вынужденная мера, которая в значительной степени позволяет нейтрализовать пандемическую угрозу, а с другой стороны, дистанционное обучение — это, безусловно, неполноценное обучение.

«Как временная мера оно хорошо. Но делать «дистант» постоянным или растянутым во времени губительно. Для самого [образовательного] процесса», — сказал Мухин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») заявил, что он ожидает, что вопрос о дистанционном обучении будет задан президенту РФ Владимиру Путину на его пресс-конференции.