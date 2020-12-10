Санкт-Петербург, 10 декабря, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Петербургские рестораторы на встрече с властями предложили сдвинуть «комендантский час» и сократить число нерабочих дней для предприятий общественного питания в новогодние праздники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Карл Генрих Блох. В римской остерии. 1866

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По его словам, в спектр обсуждения на рабочей встрече 9 декабря попали «Карта сопротивления» баров, ряд писем предпринимательского сообщества в адрес федерального правительства, а также возможные меры поддержки отрасли общественного питания, наиболее пострадавшей от введения новых ограничительных мер.

Напомним, Смольный ранее запретил общепиту работать с 30 декабря по 3 января. В иные дни с 25 декабря по 10 января рестораны и кафе должны будут закрываться в 19:00. После этого некоторые представители бизнеса поставили ультиматум губернатору Александру Беглову: либо запреты смягчают, либо они пишут президенту Владимиру Путину. Появилась и «Карта сопротивления», где помечают заведения, отказывающиеся соблюдать запреты.

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Панов считает, что экономическое восстановление Петербурга от последствий пандемии коронавирусной инфекции зависит от здоровья граждан, а дисциплинированные представители общепита сегодня делают всё возможное, чтобы препятствовать дальнейшему распространению вируса.

«Участники встречи пришли к единому мнению, что все региональные вопросы, возникающие у представителей бизнеса и власти, целесообразнее решать на региональном уровне, а появление всевозможных «карт сопротивления» вторит движению ковид-диссидентства и недопустимо», — заявил он.

Представители делового сообщества обнародовали свое компромиссное предложение, которое бы снизило потери в отрасли.

«Предлагается пересмотреть установленные для заведений общепита часы работы в новогодние каникулы и отказаться от их полного многодневного закрытия, ограничившись только периодом с 31 декабря по 1 января. В остальные дни — ограничить работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00», — пояснил Панов.

Сейчас в Петербурге установлен именно такой комендантский час — с 23:00. По данным Смольного, после 50 тыс. проверок было составлено только 1200 протоколов за работу в ночное время.

Панов уточнил, что конкретные решения о послаблении ограничений или новых мерах поддержки отрасли будут выработаны после дальнейшей встречи прокурора города Сергея Литвиненко и вице-губернатора Евгения Елина с Александром Бегловым.

Добавим, председатель комитета по промышленной политике и инновациям Кирилл Соловейчик заявил по итогам совещаний в Смольном, что бюджет — не бездонная бочка и «всем дать денег невозможно».