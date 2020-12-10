Минск, 11 декабря, 2020, 00:08 — ИА Регнум. У Католической церкви в Белоруссии есть несколько задач, которые требуют первоочередного внимания, рассказал польскому изданию KatolickaAgencjaInformacyjna глава Конференции католического епископата Белоруссии архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

По словам епископа, одной из таких задач является вовлечение мирян, и она очень трудна — причем не только в Белоруссии, но и вообще у Церкви на Востоке. В том числе в силу большого количества административных обязанностей, которые возложены на священников, включая управление приходов строительство новых храмов.

Строительство храмов также является одним из наиболее насущных вопросов. В нынешнее время строительство новых церквей в крупных городах представляет собой серьезную проблему. Епископ напомнил о той помощи, которую оказали польские католики Церкви на Востоке после распада СССР, и подчеркнул чрезвычайную благодарность за эту помощь. Он уточнил, что за это время Польша, помимо прочего, помогала реконструировать и обновлять храмы.

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