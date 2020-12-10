Москва, 10 декабря, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует окончание пандемии коронавируса в 2022 году, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

"Тешат себя мыслью, что пандемию поборем, это не раньше осени 2021 года, скорее всего 2022 год», — заявил Жириновский в ходе круглого стола, посвященного вопросам дистанционного обучения.

Он обратил внимание на то, что именно пандемия коронавируса вынудила искать новые формы обучения, чтобы избежать скопления детей и снизить заболеваемость.