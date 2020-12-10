Ново-Огарево, Московская область, 10 декабря, 2020, 15:14 — ИА Регнум. В России стоит оценить перспективы проведения «широкой амнистии». Об этом на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на соответствующее предложение одного из членов совета.

Kremlin.ru Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека

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При этом глава государства призвал внимательно изучить этот вопрос, чтобы не получилось, как в царской России.

«По поводу широкой амнистии — надо здесь внимательно посмотреть», подчеркнул российский лидер.

Он обратил внимание на то, что инициатор предложения Ева Маркачева сослалась на царскую Россию.

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«Известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда», — напомнил Путин.

При этом он согласился с тем, что «этот инструмент гуманизации не должен быть забыт» и должен использоваться, однако необходимо чёткое понимание в этом вопросе.