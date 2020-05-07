Москва, , 00:00 — REGNUM Пакет проектов постановлений об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 мая.

Амнистия должна также смягчить негативные социально-экономические последствия распространения новой коронавирусной инфекции.

Предлагается освободить от административного наказания граждан, совершивших административные правонарушения, указанные в 58-и статьях КоАП РФ. К таким административным правонарушениям относятся: мелкое хищение, безбилетный проезд, нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа, нарушение правил охоты и рыбалки, правил регистрации по месту пребывания или месту жительства и другие.

Также предлагается освободить от административной ответственности за совершение гражданами административных правонарушений в области дорожного движения, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, которые не представляют большую общественную опасность.

При этом амнистию предлагается не распространять на тех лиц, кто совершил административные правонарушения, предусмотренные статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а также статьями 12.4, 12.5, 12.24, частью 3 статьи 12.27, частью 2 статьи 12.30, 12.31, 12.32, 12.32.1, 12.34.

Амнистия в случае поддержки должна завершиться в течение шести месяцев.

Это уже третий проект амнистии, предложенный на обсуждение нижней палаты парламента. В январе 2020 года свой вариант амнистии внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов. В феврале — депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ).

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