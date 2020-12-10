Путин заявил о вынужденном ответе России на цензуру в интернете
Ново-Огарево, Московская область, 10 декабря, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Блокировка аккаунтов российских СМИ социальных сетей иностранными ресурсами — это проявление цензуры. Об этом сегодня, 10 декабря, на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент РФ Владимир Путин.
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Глава государства подчеркнул, что Россия не занимается цензурой в мировом медиапространстве, но вынуждена отвечать на такие действия со стороны других стран.
Путин добавил, что так называемые зарубежные партнёры занимаются цензурой на западных интернет-площадках.
Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и правозащитники: трансляция с заседания Совета по правам человека»
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Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру российских СМИ и контента. Речь идет о Twitter, Facebook и YouTube. Как заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»), документ является ответом на цензуру зарубежных интернет-платформ и защищает конституционные права и свободы граждан РФ. По его словам, за несколько месяцев зафиксировано более 20 фактов блокировки российского контента.