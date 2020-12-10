Москва, 10 декабря, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Вакцину от коронавирусной инфекции получили уже более 150 тыс. жителей России, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса

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«Данный препарат в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 тыс. жителей нашей страны», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что это наибольшее количество вакцинированных препаратом от COVID-19, чем в любой другой стране.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и стала первым подобным препаратом в мире. Она получила название «Спутник V».

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