Екатеринбург, 10 декабря, 2020, 11:50 — ИА Регнум. Арбитражный суд Свердловской области отказал АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» в возврате более 667 млн рублей налогов, пени и штрафов, которые истец посчитал излишне взысканными. Решение может быть обжаловано в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.

(сс) succo Суд

Ответчиком в деле выступала межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №10. Истец, который до декабря 2019 года был полностью, а сейчас лишь частично подконтролен компании Виктора Вексельберга, требовал вернуть ему излишне взысканный НДС, пени, штраф и проценты в размере 667 347 843 рублей 18 копеек.

В отношении предприятия ранее была проведена камеральная проверка по налоговой декларации по НДС за третий квартал 2015 года. По её результатам было вынесено решение «о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, согласно которому установлена неуплата налога на добавленную стоимость в сумме 479 900 759 рублей, начислены пени в размере 37 501 595,82 рубля», а также общество оштрафовали на 9,178 млн рублей и взыскали проценты в размере 67 597 141,86 рубля. Ещё в 2017 году по другому делу оспорить данные суммы завод не смог. Но, так как по предыдущему иску судом были приняты обеспечительные меры, то по период их отмены налогоплательщику назначили пени в размере 70 920 543,34 рубля. Их также и попыталось оспорить АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов».

Истец указал на то, что, по его мнению, «лежащая в основе взыскания спорных сумм квалификация инспекцией действий общества как направленных на получение необоснованной налоговой выгоды по взаимоотношениям с рядом поставщиков, сделана без учета того обстоятельства, что бенефициаром вменённой заявителю налоговой выгоды и организатором схемы ее получения» был банк «Стратегия». АО заявляло, что именно банк «должен нести бремя по уплате налогов с выручки от реализации металла, и привлекаться к ответственности за сокрытие объектов налогообложения и налоговых баз».

Убедить суд представитель акционерного общества не смог, в удовлетворении иска было отказано полностью.

Напомним, завод работает с 1993 года, но ведёт свою историю с 1916 года. Он «прописан» в Верхней Пышме. Предприятие работает в сфере производства драгоценных камней. Основным собственником АО в конце декабря 2019 года (обнародованы данные в феврале 2020 года) стало АО «Урал-Драгмет» с долей 92%. На сайте раскрытия информации уточнялось, что АО «Группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга утратила контроль над эмитентом, сократив свою долю в нём до 4%.