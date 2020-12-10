Москва, 10 декабря, 2020, 11:26 — ИА Регнум. Специалисты рассматривают возможность увеличения сроков между введением первой и второй частей вакцины от коронавируса. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"До введения второго компонента вакцины эффективность достигала почти 70%. <…> Мы рассматриваем возможность удлинить срок между введением первого и второго компонентов, поскольку специалисты говорят, что это должно вызвать более надёжные показатели», — сказал Хабриев.

По его словам, в ближайшее время специалисты рассмотрят соответствующую возможность совместно с Министерством здравоохранения РФ, и «Минздрав примет решение по корректировке протокола».