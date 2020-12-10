Москва, 10 декабря, 2020, 11:18 — ИА Регнум. За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 562 человека. Об этом сообщили 10 декабря в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Зафиксировано 562 летальных исхода», — говорится в информации.

Это на три случая больше, чем сутками ранее, когда скончались 559 пациентов. Всего за время пандемии в России, по данным штаба, скончались 45 280 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 27 927 новых случаев заражения коронавирусом.