Москва, 10 декабря, 2020, 09:37 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий полномочия полиции, нуждается в корректировке из-за расплывчатых формулировок. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат Александр Зорин.

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Эксперт прокомментировал законопроект, расширяющий полномочия сотрудников полиции, принятый Госдумой РФ в первом чтении.

«Какие могут быть последствия для обычных граждан? Во-первых, расширение полномочий, тем более с присущими законопроекту расплывчатыми формулировками, может привести к нарушению прав и законных интересов граждан. Например, облегчается возможность применения оружия в ситуациях, которые полицейский может расценить как попытку нападения. Также полиция может фактически беспрепятственно пользоваться транспортом граждан. Во-вторых, полицейские получают возможность проникать на территории, являющиеся частной собственностью граждан, для задержания преступников или лиц, подозреваемых в совершении преступления, без разрешения от суда на арест или обыск. Это также способно привести к не очень благоприятным последствиям для граждан. Значительно усложняется возможность граждан отстаивать свою правоту в случае незаконного задержания. Например, полицейскому разрешено представляться уже после того, как проведено задержание, но одно дело — обезвреживание грабителя или насильника, и совсем другое — работа по административным правонарушениям, например — по тем же фактам нарушения масочного режима», — сказал он.

По мнению адвоката, законопроект обладает, таким образом, рядом недостатков, включая в первую очередь расплывчатые формулировки, которые впоследствии могут дать основание трактовать закон не в интересах защиты прав и свобод граждан.

«Поэтому текст законопроекта, безусловно, нуждается в дальнейшей проработке и корректировке, если мы не хотим столкнуться с ростом случаев нарушения прав и свобод со стороны полицейских и, соответственно, с нагрузкой на суды, так как граждане будут пытаться в судебном порядке оспаривать действия полицейских», — пояснил Зорин.

Он добавил, что произвольные случаи применения закона могут нарушать положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод человека и гражданина.