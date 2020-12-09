Вологда, 9 декабря, 2020, 23:27 — ИА Регнум. Почти две тысячи жителей Вологодской области, находящиеся на лечении с COVID-19, получили бесплатные лекарства. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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«Сегодня на уполномоченный склад поступила очередная партия лекарств для лечения больных коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях, — рассказала заведующая аптечного склада ГУ «Фармация» Ирина Серова. — Это 10 000 упаковок противовирусного средства, 2 100 пачек антибиотиков. Препараты после приемки мы направляем в лечебные учреждения области. Лекарства передаются по накладным в зависимости от количества пациентов. Медикаменты к нам на склад поступают практически каждый день».

Выдаются препараты по назначению лечащего врача. Медикаменты подбираются в зависимости от особенностей симптоматики и течения заболевания. Пациентам, у которых коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, лекарства не назначаются.

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Как сообщал ИА REGNUM, ране вологодский губернатор заявил, что тестов на коронавиурс на всех не хватит.