Вологда, , 13:24 — REGNUM В Вологодской области не смогут протестировать на ковид всех заболевших. Об этом в ходе прямой линии заявил губернатор региона Олег Кувшинников.

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По словам главы региона, медики стараются следовать рекомендациям Минздрава, согласно которому тесты в первую очередь обязательны для медицинских работников, приехавших из-за рубежа и пожилых людей старше 65+ с признаками ковида.

«Остальным тесты делаются только при явных признаках ОРВИ — сухой кашель, боль в грудной клетке, отсутствие обоняния и высокая температура. Наши медики стараются придерживаться этих рекомендаций, потому что протестировать все население Российской Федерации или Вологодской области не представляется возможным. Мы сделали уже 677 тысяч тестов и этого все равно этого не достаточно. Протестировать всех кто болеет ОРВИ физически невозможно», — заявил Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, с острой нехваткой тест-систем столкнулись медики Киргизии.