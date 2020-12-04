Вологда, 4 декабря 2020, 13:24 — REGNUM В Вологодской области не смогут протестировать на ковид всех заболевших. Об этом в ходе прямой линии заявил губернатор региона Олег Кувшинников.
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По словам главы региона, медики стараются следовать рекомендациям Минздрава, согласно которому тесты в первую очередь обязательны для медицинских работников, приехавших из-за рубежа и пожилых людей старше 65+ с признаками ковида.
Как сообщало ИА REGNUM, с острой нехваткой тест-систем столкнулись медики Киргизии.