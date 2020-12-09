Санкт-Петербург, 9 декабря, 2020, 23:36 — ИА Регнум. После ночного рейда сотрудников правоохранительных органов Санкт-Петербурга по злачным заведениям в центре города, нарушающим постановление Смольного о запрете работы в ночное время, органы СКР возбудили сразу два уголовных дела. Хозяева заведений, жалующиеся на «неадекватных силовиков», могут получить реальные сроки заключения.

Дарья Драй ИА REGNUM Улица Рубинштейна

Напомним, рейд по улице Рубинштейна в ночь на 9 декабря провели сотрудники МВД, СКР, Роспотребнадзора и городского комитета по контролю за имуществом, при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. Были выявлены многочисленные нарушения антиэпидемического режима и других норм, регулирующих деятельность предприятий общепита.

Как сообщили в главном следственном управлении СК по Санкт-Петербургу, уголовные дела возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). За это преступление виновным грозит до шести лет лишения свободы.

Как считает следствие, не позднее 5 декабря 2020 года в помещениях трех баров на улице Рубинштейна их руководители оказывали услуги потребителям, не отвечающие требованиям безопасности и создающие реальную угрозу жизни и здоровью людей. Выявившие этот факт сотрудники Роспотребнадзора возбудили дело об административном правонарушении временно запретили деятельность коммерческой структуры.

«Однако указанные лица в период с 5 до 9 декабря 2020 года продолжили оказывать услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, с целью получения прибыли, не приняв мер к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при оказании услуг по общественному питанию в указанных барах», — сформулировали суть инкриминируемого преступления в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, и обстоятельств преступных деяний.

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Напомним, по данным СМИ, в одном из баров его персонал, пытавший скрыть факт незаконной работы, удерживал за закрытыми дверями посетителей, среди которых был находящийся при исполнении своих обязанностей сотрудник Смольного. Помещение бара было взято штурмом, персонал был временно задержан с применением силы. Представители торговой точки заявляют о неадекватности силовиков, однако городские власти Санкт-Петербурга отвергают эти обвинения.

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Напомним, 9 декабря в Кремле заявили, что владельцы петербургских ресторанов и баров, которые заявили о планах работать в новогодние праздники, несмотря на распоряжение властей города, демонстрируют сопротивление и неуважение к местным жителям.