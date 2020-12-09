Санкт-Петербург, 9 декабря, 2020, 23:14 — ИА Регнум. Будущую трассу высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург проложат максимально близко к Великому Новгороду. Такое решение немного удлинит железнодорожный путь между двух столиц, но позволит увеличить пассажиропоток будущей ВСМ почти на миллион пассажиров в год и даст импульс развитию Северо-Западной агломерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машинист

Об этом 9 декабря было заявлено на заседании научно-технического совета ОАО «РЖД», проведенного в режиме видеоконференции. В его работе участвовали гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, представители Ростуризма, проектных, инженерных и консалтинговых компаний.

В качестве основного варианта со стороны ОАО «РЖД» принят вариант «Новгородский», согласно которому трасса ВСМ будет построена с подходом к Великому Новгороду.

По словам Александра Беглова, «проект создания новой высокоскоростной магистрали — важный шаг в развитии новой агломерации Северо-Запада — Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода». Губернатор Северной столицы отметил, что трасса ВСМ соединит крупнейшие города страны и создаст новые рабочие места сразу в шести регионах.

«Без преувеличения сегодняшнее решение научно-технического совета ОАО «РЖД» можно назвать историческим для Великого Новгорода и всей Новгородской области, — заявил, в свою очередь, губернатор этого региона Андрей Никитин. — Вариант «Новгородский», который предполагает прохождение ВСМ на максимальном приближении к Великому Новгороду, выбран основным, хоть он и длиннее остальных на 21 км».

По словам Никитина, с появлением ВСМ планы еще советского времени соединить прямой железнодорожной веткой центр Новгородской области и Москву будут реализованы.

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Напомним, ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируется начать возводить в 2022 году и построить к 2027 году. Инвестиции в проект оцениваются в 1,6−1,7 трлн рублей, а ожидаемый экономический эффект — в 8 трлн рублей. Дорога между двумя столицами будет занимать 1,5−2 часа на скорости до 350−400 километров в час.

Добавим, что строительство Санкт-Петербургского транспортного узла ВСМ планируется завершить до 2024 года. Новый вокзал для приёма скоростных поездов в Петербурге намечено построить на месте бывших складов Северного страхового общества, примыкающей к действующей Октябрьской железной дороге.