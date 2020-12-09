Саннивейл, США, 9 декабря, 2020, 20:53 — ИА Регнум. Компания Alphabet, владелец интернет-гиганта Google, объявила о снятии запрета на политическую рекламу с 10 декабря.

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В то же время, согласно сообщению компании, цензура политических сообщений на подконтрольных сервисах будет сохранена.

«Мы по-прежнему будем строго соблюдать… строгий запрет на явно ложную информацию, которая может значительно подорвать доверие к выборам или демократическому процессу» , — сказано в заявлении.

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