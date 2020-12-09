Вашингтон, 9 декабря, 2020, 20:05 — ИА Регнум. Если бы подсчёт голосов на президентских выборах в США вёлся честно, то победил бы Дональд Трамп (действующий президент Штатов, баллотировался от Республиканской партии).

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Об этом президент США написал 9 декабря в Twitter, указав, что располагает данными о масштабных фальсификациях на минувших выборах. Если всё было бы честно посчитано, его проигрыш был бы невозможен, отметил президент.

Трамп «Я получил на сотни тысяч законных голосов больше, чем мой соперник, во всех колеблющихся штатах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп отказался признать своё поражение на выборах, указывая на фальсификации, которые вовсю использовались путём голосования по почте (из-за пандемии).