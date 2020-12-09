Москва, 9 декабря, 2020, 20:11 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина о том, что ситуация, при которой у граждан России не будет хватать денег на продукты, является недопустимой, вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 9 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM В продуктовом магазине

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"Весной объявлена пандемия, при заражении менее 5к человек. Сейчас более 20к и никакого карантина. Заморозку на накопительную пенсию продлили до 2023 года, т. е. пенсий никто не увидит. Лекарства с прилавков вдруг пропадать стали, которые действительно лечат. Теперь заявление: у людей денег нет на еду?! Странно! Такого не может быть», — считает пользователь под псевдонимом «БабкаЕжка».

Многие пользователи не нашли, чем данное заявление главы государства может изменить сложившееся положение дел. Люди считают, что местные власти игнорируют требования руководителя страны.

«Что толку от подобных лозунгов? Ну хватит на еду, а одежду на что покупать? Ну был указ, согласно которому до января 2021 года нельзя брать пени и требовать платежи за услуги ЖКХ, но кого это волнует?» — задаётся вопросом Natalya N.

Некоторые граждане призвали осуществить контроль за ценами на продукты в магазинах. Люди говорят о том, что ужасаются тем цифрам, которые они видят на ценниках в продуктовых сетях.

«И как интересно собираются решить эту проблему? Понизят цены или повысят пособия людям? Ничего не меняется. Я тоже в магазин прихожу, глаза на лоб лезут. Цены не для простых людей. У людей нет такого дохода. У большинства. И таких зарплат», — написала Елена Л.

Отдельные пользователи заявили о том, что стали явно замечать, как население начинает испытывать острую нехватку финансовых средств. Люди уверены, что ситуация раньше не была столь печальной.

«Так давно уже не хватает, ни на продукты, ни на лекарства. Одежду даже детям многие на авито покупают. А сколько людей в секонд хэнд ходят, я просто поверить не могла. Я думала, там никого нет. А сейчас рядом открыли, вижу, оттуда пакетами всё несут. Людям ни на что не хватает. И не надо, что все на машинах. У многих они старые, и в кредит взятые. Плохие сейчас времена. Мама давно это повторяла. Теперь и я с ней согласна», — поделилась мнением пользователь Ольга.

Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, при которой у граждан России не будет хватать денег на продукты, является недопустимой.