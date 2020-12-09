Санкт-Петербург, 9 декабря, 2020, 14:11 — ИА Регнум. Вакцинация от ковида работников системы образования Санкт-Петербурга будет проходить в несколько этапов. Первыми получить вакцину смогут работники, которые подвержены наибольшему риску заболеть. Об этом 9 декабря сообщили в городском комитете по образованию.

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Первыми будут вакцинированы три категории сотрудников сферы образования — педагогические работники школ, работающие с 5−11-ми классами, педагогические работники системы профессионального образования и руководящие работники образовательных учреждений.

«То есть люди, которые в силу специфики своей работы контактируют с большим количеством детей и взрослых», — пояснили комитете по образованию.

Поскольку вакцину от COVID-19 необходимо вводить дважды, с перерывом в 21 день, предполагается, что при поступлении в город первой большой партии вакцины, первые прививки будут сделаны перед новогодними праздниками, а вторые — после них.

«Вакцинация будет полностью добровольной», — заверили в комитете.