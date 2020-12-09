Москва, 9 декабря, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Владельцы петербургских ресторанов и баров, которые заявили о планах работать в новогодние праздники, несмотря на распоряжение властей города, демонстрируют сопротивление и неуважение к местным жителям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Это получается сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности. В эпидемиологическом плане Питер находится у красной черты. На этом фоне какие-то ресторанные протесты — это просто неуважение к людям», — сказал Песков.

При этом он отметил, что властям и рестораторам необходимо выходить на взаимный диалог и «искать пути выхода» из сложившейся ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, владельцы баров и ресторанов Санкт-Петербурга заявили о намерении создать «карту сопротивления» с заведениями, которые не планируют соблюдать предписанные властями города меры о закрытии на новогодние праздники.