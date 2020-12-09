Санкт-Петербург, 9 декабря, 2020, 13:04 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ опубликовало на своем официальном сайте приказ о мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности подведомственными ему организаций, находящихся на территории Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный Русский музей

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Согласно документу, с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года деятельность в помещениях музеев, музеев-заповедников, организаций, осуществляющих выставочную деятельность на территории Северной столицы, приостанавливается. При этом до 15 января включительно федеральные театры, музеи и музеи-заповедники должны обеспечивать согласование с комитетом по культуре Санкт-Петербурга максимально допустимого количества посетителей соответствующего мероприятия в случае организации их для более чем 50 человек.

Читайте также: Эрмитаж в кризисном 2020 году потерял 80% посетителей

Руководителям петербургских театров, концертных залов, филармоний и так далее с 4 по 29 декабря включительно указано приостановить прием несовершеннолетних посетителей до 16 лет в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них).

Кроме того, до 29 декабря все мероприятия в федеральных учреждениях культуры необходимо согласовывать с комитетом по культуре города.

А с 30 декабря по 10 января включительно работа подведомственных Минкультуры организаций в Петербурге будет приостановлена для всех посетителей.

«По 15 января включительно необходимо согласование с комитетом по культуре Петербурга максимально допустимого количества посетителей соответствующего мероприятия (в случае организации мероприятий для посетителей более 50 человек)», — уточнили в министерстве.

Читайте также: Эрмитаж закроется на рождественские каникулы

Отметим, предварительно парки государственных музеев-заповедников в новогодние каникулы будут открыты.

Напомним, согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, с 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. Также запрещается проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек.

Театрам, иным организациям исполнительских искусств, а также музеям рекомендовано возвращать полную стоимость билетов лицам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, поскольку им необходимо соблюдать режим самоизоляции.