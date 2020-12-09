Екатеринбург, 9 декабря, 2020, 12:33 — ИА Регнум. Десять лет назад в Екатеринбурге появилась первая частная детская поликлиника — поликлиника «УГМК-Здоровье». Все это время учреждение старается оставаться первыми и лучшими в сфере медицинских услуг нашего города.

Ugmk.com

Чтобы устроить настоящий праздник и соблюсти все меры безопасности в условиях пандемии, торжество перенесли на улицу — на площадку перед зданием на Шейнкмана, 73. Здесь свой 10-й день рождения отметил символ поликлиники — Доктор Лёва. Все как и положено — с гостями и подарками. Так, вместе с детьми на улице играли самые известные ростовые куклы Екатеринбурга: символ ХК «Автомобилист» лось Автик, лис Майк — баскетбольный клуб УГМК, рысь Рысик — представитель клуба настольного тенниса УГМК, Мегадеша — символ стоматологической клиники «Мегадента», кот Филармоник из детской филармонии, самая известная Баба-Яга Урала — Галамартовна, а также Кенгуру, Полосатый кот из одноименной детской изостудии и профессор Гуня из Гуманитарного университета. А всех гостей праздника накормил вкусными булочками «Смак». Кроме того, все, кто пришел на прием в этот день получили в подарок от поликлиники гематоген и воздушные шары.

Поздравить любимую детскую поликлинику с днем рождения пришли пациенты — ровесники медицинского учреждения — и их родители.

10 лет работы в цифрах:

медицинскую помощь получили более 1 миллиона 100тысяч маленьких пациентов;

использовали более 1 миллиона 800 тысяч бахил;

поставили почти 86 тысяч вакцин;

10 лет назад в детской поликлинике начинали работать всего 8 врачей и 4 медсестры. Сегодня это 200 врачей 39 специальностей, в том числе, редчайших не только для Урала, но и для всей страны — нейропсихолог, эпилептолог, детский гематолог, психиатр, иммунолог, аллерголог, детский уролог, нейрохирург, мануальный терапевт, остеопат, арт-терапевт и музыкальный терапевт. В поликлинике применяются передовые и инновационные методы диагностики и лечения. А созданный центр когнитивных технологий во многом является уникальным. Здесь получают помощь дети с неврологическими проблемами и нарушениями поведения.

Сегодня детское направление в клинике «УГМК-Здоровье» значительно расширилось: были открыты первое частное детское инфекционное отделение и детский хирургический стационар — за год здесь провели более тысячи операций.