Москва, 9 декабря, 2020, 12:19 — ИА Регнум. Известный российский и советский актёр Александр Ширвиндт выписан из больницы. Об этом РИА Новости заявил директор Театра сатиры Мамед Агаев.

(сс) Dmitry Rozhkov Александр Ширвиндт

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«Только что разговаривал с Александром Анатольевичем, все бумаги о выписке получили и выходят к машине, чтобы ехать домой», — сказал Агаев.

По его словам, дома Ширвиндт и его супруга будут находиться на карантине, «как полагается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Ширвиндт и его супруга были госпитализированы с COVID-19. У актёра болезнь протекала в лёгкой форме, у его жены — бессимптомно.