Президент РФ Владимир Путин в среду, 9 декабря, провёл очередное совещание с членами правительства. Свои доклады представили первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Александр Новак, глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Встреча состоится в режиме видеоконференции. На совещании обсуждалось развитие отдельных высокотехнологичных направлений, а также актуальные вопросы текущей ситуации. Подробности в трансляции ИА REGNUM.

kremlin.ru Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства. 9 декабря 2020

12:18 09.12.2020 Владимир Путин. Иван Шилов © ИА REGNUM

12:43 09.12.2020 Читайте также: Путин проведёт 9 декабря совещание с членами правительства

13:24 09.12.2020 Напомним, что накануне, 8 декабря, президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросам развития железнодорожной отрасли — одной из важнейших составляющих экономики и социальной сферы страны. Подробнее об этом: Железнодорожный транспорт в России: совещание с Путиным — трансляция

13:53 09.12.2020 Уже в ближайшее время начнётся совещание Владимира Путина в режиме видеоконференции.

14:28 09.12.2020 Напомним, что ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключал, что на совещании Владимир Путин может поднять и тему договоренностей ОПЕК+.

14:46 09.12.2020 Совещание президента с членами правительства началось.

14:47 09.12.2020 С 1 января 2021 года страны ОПЕК договорились уменьшить объём сокращений по добыче нефти, однако это решение далось непросто. Об этом 9 декабря заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте также: Новак рассказал, как шли переговоры по нефти в ОПЕК

14:50 09.12.2020 На совещании уже выступил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак. Далее президент попросил представить свой доклад министра финансов Антона Силуанова.

14:55 09.12.2020 Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов рассказал об устранении последствий мощных снегопадов в регионах РФ.

14:55 09.12.2020 В России важным условием финансовой стабильности является предсказуемость на рынке нефти, заявил 9 декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства. «Предсказуемость на рынке нефти — одно из важных условий финансовой стабильности и обеспечения бюджета и Фонда национального благосостояния ресурсами», — сказал он. Читайте подробнее: Силуанов назвал условие финансовой стабильности в России

14:55 09.12.2020 Напомним, что на Дальнем Востоке возникли проблемы с энергоснабжением.

14:56 09.12.2020 С 1 января 2021 года объём сокращений в добыче нефти должен постепенно уменьшаться и выйти на уровень 5,7 млн баррелей в сутки. Это отвечает в полной мере интересам России. Об этом 9 декабря заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте подробнее: «Полностью соответствует интересам России» — Новак о решении ОПЕК по нефти

14:57 09.12.2020 Запасы топлива на зиму сформированы, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

14:59 09.12.2020 В настоящее время ситуация на нефтяном рынке заметно улучшилась по сравнению с весной 2020 года. Об этом 9 декабря заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте подробнее: Новак увидел восстановление мирового спроса на нефть

14:59 09.12.2020 Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил на совещании о нормализации ситуации в Приморье.

15:00 09.12.2020 Предсказуемость на рынке нефти может позволить России пополнить запасы Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил 9 декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства. Он назвал условием финансовой стабильности ситуацию на рынке нефти, базовая стоимость которой в бюджете на 2021 год заложена в размере чуть выше 43 долларов за баррель. Читайте подробнее: Силуанов допустил пополнение ФНБ в 2021 году

15:03 09.12.2020 Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что ситуация с коронавирусом не помешала сбору урожая в РФ.

15:13 09.12.2020 Владимир Путин обсуждает развитие железнодорожной отрасли. 8 декабря 2020. Источник: kremlin.ru

15:13 09.12.2020 Патрушев также заявил, что из-за коронавируса люди выразили готовность активнее переезжать из больших городов в сёла.

15:16 09.12.2020 Жилищно-коммунальное хозяйство всех регионов России организованно подошло к открытию отопительного сезона. Об этом 9 декабря заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин с правительством России. Об этом: Файзуллин заявил о высоком уровне подготовки к отопительному сезону в РФ

15:16 09.12.2020 «В Советском Союзе есть все, только не всем хватает», — напомнил Владимир Путин о дефиците, комментируя доклад Патрушева.

15:16 09.12.2020 Глава государства предупредил главу Минсельхоза, чтобы такого не было в РФ.

15:19 09.12.2020 В России отмечается тенденция небольшого роста зарплат в сельском хозяйстве. Об этом 9 декабря сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства. По его словам, в сельском хозяйстве «отмечается тенденция небольшого роста заработной платы». Об этом: Патрушев: средняя зарплата в сельском хозяйстве превысила 30 тыс. рублей

15:19 09.12.2020 Большинство регионов России сформировало достаточные запасы по углю и жидкому топливу на зимний период. Об этом 9 декабря заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин с правительством России. Читайте подробнее: Файзуллин назвал проблемные регионы по запасам топлива

15:20 09.12.2020 Владимира Путина беспокоит покупательная способность россиян: «Дефицита продуктов мы не наблюдаем… Как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Говорили «в Советском Союзе есть все, только не всем хватает». Но тогда не хватало, потому что дефицит был, а сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по таким ценам, которые мы наблюдаем на рынке. Это вопрос, который требует особого внимания».

15:26 09.12.2020 В России за десять месяцев вырос индекс производства сельскохозяйственной продукции, сообщил 9 декабря министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства. «Индекс производства сельскохозяйственной продукции за десять месяцев составил 101,8%, индекс пищевых продуктов, то есть продукции с более высокой добавленной стоимостью — 104,3%», — рассказал министр. Об этом: В России вырос индекс производства пищевой продукции

15:28 09.12.2020 В настоящее время в Приморье в значительной степени удалось преодолеть последствия циклона. Об этом 9 декабря заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте подробнее: Глава МЧС заявил о нормализации обстановки в Приморье

15:36 09.12.2020 Пандемия коронавируса продемонстрировала готовность населения переезжать из крупных городов. Об этом 9 декабря сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства. «Нельзя не сказать про строительство жилья в сельской местности. Пандемия в том числе продемонстрировала готовность людей переезжать из крупных городов», — сказал он. Читайте также: Патрушев: пандемия показала готовность людей уезжать из городов

15:37 09.12.2020 Ситуация, когда людям не хватает денег на продукты питания, недопустима. Об этом сегодня, 9 декабря, на совещании с правительством РФ заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Ситуацию с нехваткой денег на еду у населения Путин назвал недопустимой

15:41 09.12.2020 В рамках поставленной перед правительством задачи по развитию отдельных технологических направлений уже заключены все необходимые контракты. Об этом 9 декабря заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте подробнее: Белоусов назвал партнёров правительства в развитии высоких технологий

15:44 09.12.2020 Андрей Белоусов на совещании Владимира Путина с членами правительства. Цитата из видео на russia. tv

15:45 09.12.2020 «Во всех стратегических документах … необходимо отметить про наш суверенитет и защиту кокурентоспособнсости отрасли за счет того что мы применяем только отечественные решения по микроэлектронике и программному обеспечению», — зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

15:48 09.12.2020 Президент и правительство обсудят вопрос о доступности продуктов питания для населения России. Об этом президент Владимир Путин сообщил 9 декабря на совещании с правительством. Президент прокомментировал доклад министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. Об этом: Путин о продовольствии: «Как бы не получилось, как в Советском Союзе»

15:48 09.12.2020 В России будет создан эффективный механизм поддержки стартапов на всех стадиях их развития до полноценных компаний. Об этом 9 декабря заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте подробнее: Правительство готовит механизм поддержки российских стартапов — Белоусов

15:52 09.12.2020 «На 2021 год запланирован ряд новых мер поддержки производителей… мы окажем поддержку проектам по созданию оборудования, материалов и систем автоматизированного проектирования, которые применяются в производстве и тестировании микроэлектроники. Для дополнительного стимулирования спроса со следующего года мы увеличим компенсации затрат производителям серийно выпускаемой микроэлектроники. При этом начнет действовать запрет, которого долго все ждали, на закупку импортной электроники для госнужд». — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

15:53 09.12.2020 По итогам 2020 года экспорт продукции АПК из России превысит $28 млрд. Об этом сегодня, 9 декабря, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Подробности в материале: Минсельхоз РФ: план экспорта продукции АПК на 2020 год уже превышен

16:01 09.12.2020 В рамках нового механизма поддержки стартапов, предусматривающий помощь на всех стадиях развития до выхода на IPO, в России поддержат не менее 100 проектов по искусственному интеллекту до лета 2021 года. Об этом 9 декабря заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Подробности в материале: Правительство РФ поддержит не менее 100 проектов в сфере ИИ — Белоусов

16:16 09.12.2020 С 2021 года будут предприняты меры для стимулирования спроса на отечественную электронику. Об этом 9 декабря заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте также: Мантуров сказал о запрете на импорт электроники для государственных нужд

16:24 09.12.2020 Совещание Владимира Путина с членами правительства. Цитата из видео russia. tv

16:29 09.12.2020 К 2024 году Россия сможет в заметной степени заместить импорт редких и редкоземельных металлов. Об этом 9 декабря заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте также: Мантуров объявил о снижении импортозависимости по редким металлам и РЗМ

16:53 09.12.2020 «Высокая безработица — один из ключевых вызовов сегодняшнего дня. Не только для нашей страны, но для практически всего мира», — Владимир Путин.

17:04 09.12.2020 Безработица является одним из ключевых вызовов сегодняшнего дня в России и во всём мире. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Высокая безработица — один из ключевых вызовов сегодняшнего дня. Не только для нашей страны, а практически для всего мира», — сказал президент. Об этом: Путин назвал один из ключевых вызовов сегодняшнего дня

17:07 09.12.2020 Некоторые проблемы в российской экономике нельзя объяснить эпидемией коронавируса. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Подробности в материале: «Эпидемия ни при чём»: Путина возмутил рост цен на базовые продукты

17:15 09.12.2020 В период пандемии коронавируса отмечается быстрый рост цен на базовые продукты питания. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Об этом: Путин нашёл объяснение росту цен на продукты питания

17:21 09.12.2020 Инфляция в России превысила целевой ориентир Центрального банка — по итогам ноября 4,4% в годовом выражении, — и это требует незамедлительных мер. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Об этом: Президент потребовал конкретные меры и сроки по снижению инфляции

17:23 09.12.2020 В России уровень безработицы снижается медленными темпами. Об этом 9 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Президент отметил улучшение ситуации на рынке труда и снижение безработицы с 6,8% до 6,3%. Об этом: Путин назвал медленными темпы снижения безработицы в России

18:25 09.12.2020 Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 9 декабря 2020. Источник: kremlin.ru

22:50 09.12.2020 Владимир Путин проводит совещание, посвященное вопросам развития железнодорожной отрасли. 8 декабря 2020. Источник: kremlin.ru

23:06 09.12.2020 Совещание Владимира Путина с членами правительства. Цитата из видео на russia. tv

08:32 Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 9 декабря 2020 kremlin.ru