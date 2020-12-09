Москва, 9 декабря, 2020, 08:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 7 декабря завершились снижением на 0,39%, до $48,80. После неудачной попытки протестировать психологический уровень $50 за баррель цена находится в коррекционной фазе в ценовом диапазоне $48,10−49,84, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти

Спрос на черное золото сохраняется из-за аппетита к риску на глобальных рынках на фоне начала массовой вакцинации населения против COVID-19 в России и Великобритании.

Для нефтяного рынка это очень важно, так как при снижении темпов распространения коронавируса власти разных стран начнут снимать введенные ограничения, что ускорит восстановление мировой экономики и повысит спрос на энергоресурсы.

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник о росте запасов нефти в США на 1,14 млн баррелей за прошлую неделю.

Запасы бензина увеличились на 6,44 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,32 млн баррелей. Минэнерго США сообщит данные о запасах нефти и нефтепродуктов в среду. Рынок ожидает сокращение запасов сырой нефти на 1,5 млн баррелей.

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до $41,43 за баррель с прежних $40,61.

Сегодня, 9 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $48,59 за баррель. По нефти сохраняется бычий тренд. Цель на сегодня $49,40, к 15 декабря — $52 за баррель.

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