Санкт-Петербург, 9 декабря, 2020, 00:07 — ИА Регнум. Запуск «Карты сопротивления» — специального интернет-ресурса, где владельцы баров, кафе и других объектов общественного питания Санкт-Петербурга выступили против жёстких санитарных ограничений на территории города — вызвал шквал комментариев в сети. Граждане выразили своё мнение 8 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Дарья Драй ИА REGNUM Официанты ресторана в торговом комплексе в Санкт-Петербурге

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

"Вообще то, что происходит, иначе как чиновничьим бредом и глумлением над здравым смыслом не назовёшь», — написал Вячеславъ Д.

Многие комментаторы с пониманием отнеслись к той ситуации, в которую попали представители бизнеса на территории Санкт-Петербурга. Тем не менее некоторые из них отметили, что важность сохранения здоровья и жизней жителей города является более приоритетной задачей властей Петербурга, нежели судьба предпринимателей.

«Да, бизнесу сейчас особенно тяжело. Первую волну кое-как пережили, но не без потерь, конечно, а теперь опять приходится проходить испытание на прочность. Понятно, что предприятия питания не закрыты совсем, какие-то часы работы разрешены. Но я так понимаю, что возмущение предпринимателей касается сокращения работы до 19:00, а также полного прекращения на три дня. Власти тоже можно понять: в эти праздничные дни народ, конечно, будет наполнять кафе и бары. И, кроме как закрыть заведения, ситуацию не отрегулировать. Мы все переживаем за бизнес, да и разве нам самим не хочется в свободный вечер зайти куда-нибудь на чашечку капучино, но проклятая пандемия диктует свои условия. И сейчас есть вещи, которые важнее прибыли. Главное, человеческие жизни сохранить», — считает Елена П.

Другие пришли к выводу, что государство было обязано помочь представителям бизнеса, которые понесли серьёзные издержки за время пандемии коронавируса на территории России. Граждане уверены, что это было бы справедливо.

«Мне реально жалко предпринимателей, которых оставили без поддержки! Если власть собирает налоги, то эта же власть в период пандемии обязана оказать поддержку тем, кто исправно платил налоги», — поделилась мнением пользователь Наталья.

Нашлись и те, кто указал на странную логику руководства Санкт-Петербурга, которое ограничило деятельность баров, кафе и ресторанов, но в то же время не остановило работу метро и не стало трогать продуктовые магазины.

«Обобщая инфу, могу сделать такой вывод: в Питере вирус мутировал. У него ненормированный рабочий день: с 23 до 6 утра. Но это только до 25.12, а там он, бедняга, на сверхурочку выходит — аж с 7 часов вечера уже! С 30 декабря — вообще, в нарушение всех норм ТК РФ, круглосуточно начинает впахивать! Но это только в общепите! В гипермаркеты его по фейсконтролю не пропускают, про метро вообще молчу, у него денег на маски не хватает, ему туда дорога заказана. Вирус — атеист, ибо в церквах замечен не был, ни днем, ни, упаси Господь, ночью. Но невский ветер вселил в него нотки интеллигентности, а потому музеи и театры, так же как и кафешки — его излюбленная среда обитания. А ещё он лоялен к власть имущим, ибо они частенько не надевают маски. Стало быть, у последних с ним пакт о взаимном ненападении», — шутит пользователь P News.

Напомним, 8 декабря бары, кафе и объекты общественного питания Санкт-Петербурга запустили Специальный сайт под названием «Карта сопротивления», посвящённый борьбе санитарными ограничениями.