Рим, 8 декабря, 2020, 20:02 — ИА Регнум.

По данным навечер вторника, 8 декабря, в Италии умерли61 240человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на634 (днем ранее— на 528), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Russian.news.cn Пандемия коронавируса в Италлии

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Выздоровели958 629человек, за сутки этот показатель увеличился на25 497(днем ранее — на19 638).

Число подтвержденных носителей выросло на14 842(днем ранее — на13 720).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет1 757 394 — почти 3% населения страны.

В настоящее время заражены737 525человек — на11 294 меньше, чем днем ранее.