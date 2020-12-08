Москва, 8 декабря, 2020, 19:58 — ИА Регнум. Российские космонавты будут привиты от коронавирусной инфекции первой в мире зарегистрированной вакциной «Спутник V». Об этом сообщили 8 декабря в Российском фонде прямых инвестиций.

Министерство здравоохранения России Российская вакцина от коронавируса

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"Прививку вакциной «Спутник V», названной в честь первого искусственного спутника Земли, советского космического аппарата «Спутник-1», получат члены отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинацию пройдёт также взаимодействующий с космонавтами персонал. Чуть позднее прививки смогут получить сотрудники ключевых предприятий «Роскосмоса».