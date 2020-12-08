Санкт-Петербург, 8 декабря, 2020, 20:03 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области, как и обещали, вводят новые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Они должны усилить «антиковидный» режим, в том числе в районах, примыкающих к Санкт-Петербургу, где эпидемическая ситуация хуже.

Дарья Драй ИА REGNUM Правительство Ленинградской области

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Как сообщили 8 декабря в пресс-службе губернатора Ленобласти, документ с изменениями уже подписан Александром Дрозденко.

С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года (включительно) в Ленобласти будет запрещена работа фуд-кортов и фуд-плейсов во всех торговых и торгово-развлекательных центрах и комплексах, многие из которых находятся на границе с Петербургом и активно посещаются жителями мегаполиса (напомним, что в соседнем Петербурге этот формат фаст-фуда закрыли еще в начале ноября, а на период встречи Нового года вообще запретили работу общепита).

Остальные предприятия общепита Ленобласти могут продолжить работу с учетом ранее принятых ограничений, то есть с 23 до 6 часов — только навынос и на доставку. Исключение сделано лишь для производственных столовых и точек питания на вокзалах и АЗС.

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Также решением губернатора в Ленинградской области вводится запрет на проведение корпоративов, в том числе посвященных празднованию Нового года. Отменяется проведение общественных праздников, в том числе ёлок в общественных местах, кафе и ресторанах. Семейные торжества, свадьбы, банкеты, дни рождения, поминки допускаются при участии не более 18 человек и использовании масок.

Театры и концертные организации Ленобласти не должны допускать в зал более 50% зрителей от общего числа кресел, с обязательным использованием масок зрителями.

Постановлением в регионе разрешено проведение не только спортивных, но и физкультурных соревнований: максимальный состав команды — до 18 человек, при условии, что в помещении будет находиться не более 1 человека на 4 кв. метра и в целом не более 36 участников соревнований.

Многие ограничения варьируются в зависимости от зоны, на которые разделены районы Ленобласти по «принципу светофора». Так, дома культуры в первой («красной») зоне могут продолжить методическую работу, репетиции, кружки и проведение мероприятий для зрителей в онлайн-формате. Во «желтой» и «зелёной» зонах в домах культуры разрешены также мероприятия в зрительном зале при заполняемости не более 50% мест, но не свыше 80 человек для «желтой» зоны и не свыше 100 человек для «зеленой» зоны, с обязательным использованием масок.

В «желтой» зоне максимальная численность групповых экскурсий в помещениях сокращена с десяти до семи человек, но не более одного человека на 10 кв. метров.

В оздоровительных лагерях Ленобласти разрешено только 50% заполнение групп и отрядов с одновременным заездом и выездом всех детей и сотрудников на всю смену, с обязательным тестированием персонала на коронавирус.

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В связи с улучшением эпидемической ситуации Приозерский район переведен в «жёлтую» зону из «красной». Таким образом, на сегодня распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

— в первой («красной») — Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Тихвинский;

— во второй («желтой») зоне — Волосовский, Киришский, Кировский, Сланцевский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский и Сосновый Бор;

— в третьей («зеленой») зоне — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.