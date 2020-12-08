Санкт-Петербург, 8 декабря, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Все федеральные учреждения культуры Санкт-Петербурга, которые подведомственны Министерству культуры РФ, с 30 декабря 2020 года закрываются и принимать зрителей не будут. Эту информацию 8 декабря корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службах нескольких «федеральных» театров.

Дарья Драй ИА REGNUM Александринский театр

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

"Нам поступило распоряжение от Министерства культуры РФ, в котором говорится, что с 30 декабря по 10 января все подведомственные им учреждения культуры работать не будут», — рассказали в Александринском театре.

Отметим, ранее правительство Санкт-Петербурга приняло решение запретить все культурно-массовые и развлекательные мероприятия на территории города из-за роста числа инфицированных.

Согласно постановлению Смольного, с 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором.

Ранее сообщалось, что некоторые театры Петербурга продолжали продавать билеты на новогодние представления.

Только за последние сутки в городе на Неве было выявлено 3734 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 155 628 случаев заражения COVID-19. Скончались 5947 человек. Выздоровели 87 969 человек.