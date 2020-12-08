Брюссель, 8 декабря, 2020, 17:53 — ИА Регнум. В Европе с начала 2020 года было официально зафиксировано 20 миллионов случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает Agence France-Presse.

(сс) Francisco Àvia Hospital Clínic Взятие анализа на коронавирус

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Европейский регион в составе 52 стран на данный момент представляет собой лидера по числу заражений, обгоняя США и Канаду (15,5 млн) и Латинскую Америку (13,6 млн). Всего в мире было зарегистрировано 67 миллионов случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании сегодня, 8 декабря, началась вакцинация населения от COVID-19.