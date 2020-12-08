Москва, 8 декабря, 2020, 17:54 — ИА Регнум. В социальной сети Facebook появилась реклама, которая предлагает принять участие в исследовании вакцины от COVID-19, в качестве вознаграждения предлагается бесплатная прививка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы пользователя Facebook Еще один вариант получить прививку бесплатно

При переходе на сайт исследования выясняется, что речь идет о вакцине Ad5-nCov, которая разработана китайской фармацевтической компанией CanSino Biologics Inc. (СanSinoBIO, HK6185) и Пекинским институтом биотехнологий. Уточняется, что партнером клинического исследования вакцины в России выступает российская фармацевтическая компания НПО «Петровакс Фарм».

Подчеркивается, что клиническое исследование вакцины одобрено Министерством здравоохранения РФ и проводится в соответствии с Хельсинкской декларацией, надлежащей клинической практикой и законодательством Российской Федерации. В случае, если человек согласен на исследование, соответствует требованиям и подписывает информированное согласие, он может вакцинироваться. Соответствие требованиям, которые предъявляются к участникам исследования, выясняется в ходе теста из пяти вопросов, который можно пройти тут же, на сайте.