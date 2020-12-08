Белгород, 8 декабря, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Продлить время работы смогут кафе и рестораны Белгородской области. Об этом стало известно в ходе встречи врио губернатора Вячеслава Гладкова с представителями ресторанного бизнеса 8 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

Федерико Дзандоменеги. Пара в кафе. 1885

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До 1 февраля 2021 года в Белгородской области общепиту разрешено работать с 23:00 до 06:00 только навынос. Отрасль терпит убытки, заверили рестораторы, к тому же многие брали кредиты на развитие бизнеса и по объективным причинам теперь не в состоянии вовремя выплатить долги.

«Мы этот вопрос решим. Предоставьте мне информацию, сколько кредитов выдано, какое количество получателей, необходимы также ваши предложения, чтобы объективную картинку видеть. Если наших полномочий не хватит, можем выйти на уровень правительства Российской Федерации или на управления конкретных банков. Мне кажется абсолютно очевидным — продлевать кредиты нужно», — заявил Вячеслав Гладков.

Чтобы поддержать рестораторов, также решено продлить работу предприятий общепита по пятницам и субботам до 01:00, а в Новый год и Рождество — до 02:00. В то же время в кафе и ресторанах необходимо усилить контроль за соблюдением профилактических мер, подчеркнул глава региона.

В Белгородской области на 8 декабря зарегистрировано 17 тыс. 612 случаев заражения коронавирусом, 14 тыс. 59 человек выздоровели, 137 пациентов скончались.