Санкт-Петербург, 8 декабря, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении 69,75 млн рублей на транспортировку пациентов с COVID-19 или подозрением на него, находящихся на амбулаторном лечении, к местам проведения компьютерной томографии и обратно без использования автомобилей скорой помощи.

Елена Молчанова ИА REGNUM Аппарат КТ

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Соответствующие средства в виде субсидий на закупку транспортных услуг будут переведены бюджетному учреждению здравоохранения «Медицинский санитарный транспорт» из Резервного фонда правительства Санкт-Петербурга.

Транспортировка больных иным транспортом должна освободить «скорую» в период пандемии для ее основной работы по оказанию экстренной помощи и доставке больных в стационары.

«Это решение поможет нашим горожанам быстрее добраться до мест проведения исследования и не задействовать автомобили «скорой». Люди болеют не только коронавирусной инфекцией, пациентам с другими заболеваниями также нужна экстренная помощь. На «скорой» работают высоквалифицированные специалисты, они должны оказывать помощь больным, а не просто заниматься их транспортировкой», — заявил губернатор Александр Беглов.

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