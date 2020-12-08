Ватикан, 8 декабря, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск из-за пандемии коронавируса отпустил грехи всем, кто покаялся в течение 2020 года, сообщает опубликованный 8 декабря папский декрет, устанавливающий год, посвященный святому Иосифу.

(сс) Didgeman Распятие

Уточняется, что в сложной эпидемиологической ситуации «особенно распространяется на пожилых, больных, умирающих и страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома».

В декрете указано, что отпущение грехов даруется «при намерении, как только возможно, выполнить три условия в любом месте вынужденного пребывания, — исповедоваться, причаститься и помолиться».

Кроме того, 8 декабря в ходе проповеди по случаю католического праздника Непорочного зачатия Девы Марии, папа Римский призвал соблюдать все ограничения, устанавливаемые властями для противодействия коронавирусу.