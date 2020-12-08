Санкт-Петербург, 8 декабря, 2020, 16:09 — ИА Регнум. В Приморском районе Северной столицы горит здание станции технического обслуживания автомобилей. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Https://vk.com/spb_today В Петербурге горит здание СТО (цитата группы «ДТП и ЧП")

Сообщение о возгорании в здании СТО по улице Мебельная, 2/2 поступило на пульт дежурного 15:45 мск 8 декабря.

«Здание СТО размером 60×120 м, горение на площади 200 кв. метров. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.