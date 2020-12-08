Москва, 8 декабря, 2020, 15:48 — ИА Регнум. Правительство России выделило Министерству здравоохранения дополнительно более 8,2 млрд рублей для выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Александр Куликов ИА REGNUM Медработник в защитном костюме в инфекционном госпитале

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"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования Минздраву России в размере 3, 7 млрд рублей… на обеспечение выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», — говорится в распоряжении.

Также на дополнительные выплаты медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи пациентам с COVID-19, Минздраву выделено еще 4,59 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин продлил выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным COVID-19, до конца 2021 года.

Данная мера распространяется на медицинских работников, осуществляющих диагностику и оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, а также тем, кто не оказывает медицинскую помощь, но контактирует с больными COVID-19 при выполнении должностных обязанностей.

Выплаты полагаются также врачам и медработникам, среднему и младшему медицинскому персоналу, осуществляющему санитарно-эпидемические мероприятия и мероприятия по обеспечению деятельности по противодействию распространению коронавируса.

Размеры выплат варьируются от 600 рублей за смену для фельдшеров до 3880 рублей за смену — врачам, оказывающим помощь больным в стационарных условиях.