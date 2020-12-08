Москва, 8 декабря, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о маркировке алкоголя, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией в магазине

Меняется порядок выдачи акцизных и специальных марок.

Предлагается унифицировать марки и перераспределить полномочия между федеральными органами исполнительной власти при контроле оборота алкогольной продукции, обеспечив при этом электронное межведомственное взаимодействие Росалкогольрегулирования и таможенных органов.

Одновременно функции по выдаче организациям федеральных специальных и акцизных марок и контролю за их использованием предлагается сконцентрировать в Росалкогольрегулировании, а полномочия по контролю маркировки алкогольной продукции при ее декларировании и совершении иных таможенных операций закрепить за таможенными органами.

Законопроектом также уточняются условия перевозки автомобильным транспортом этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25%.

Поправками ко второму чтению устанавливается, что производство и оборот алкогольной продукции и производство и оборот спиртосодержащей продукции осуществляются организациями, если иное не установлено базовым законом. Производство из собственного винограда вина, игристого вина (шампанского), вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, игристого вина (шампанского) с защищенным географическим указанием, игристого вина (шампанского) с защищенным наименованием места происхождения, их хранение, поставки и розничную продажу вправе осуществлять сельскохозяйственные товаропроизводители.

Кроме того, с 5 тыс. до 15 тыс. декалитров в год увеличивается объем реализации вина, игристого вина (шампанского), произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, из собственного винограда.

Отметим, алкогольная продукция фиксируется в системе ЕГАИС.