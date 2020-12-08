Санкт-Петербург, 8 декабря, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Обманутые дольщики жилого комплекса «Финские кварталы», который не могут достроить с 2018 года во Всеволожском районе Ленинградской области, в очередной раз вышли на уличную акцию, чтобы привлечь к своей проблеме внимание региональных властей. На этот раз владельцы недостроенных квартир возвели у входа в здание администрации региона в Санкт-Петербурге дом из картонных коробок.

Обманутые дольщики ЖК «Финские кварталы» Обманутые дольщики возвели дом из коробок у здания администрации Ленобласти.

По словам одного из активистов и обманутого дольщика Алексея Супруненко, в администрации Ленобласти не скрывают, что возобновления строительства ЖК в ближайшее время ожидать не стоит.

«Вернуть вложенные деньги тоже не представляется возможным. На деле оказалось, что федеральные законы, которые защищают граждан России в подобных ситуациях, не работают. Не работают и письма президенту, митинги возле долгостроя и обращения к властям Ленобласти. Видимо, нам придется жить в картонных коробках», — говорит дольщик.

Жилой комплекс «Финские кварталы» от компании «Элемент-бетон» начал строиться в поселке Лупполово в начале 2014 года. В июне 2018 года строительство должно было быть завершено. Однако темпы стройки начали падать, а срок ввода объекта постоянно переносился. Разрешение на строительство четырех корпусов (с 3-го по 6-й) действует до конца 2020 года. С 2018 года компания проходит процедуру банкротства.

Отметим, как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в строительном блоке областного правительства, разрешение на строительство будет продлено, однако в настоящий момент работы не ведутся, так как застройщик — банкрот.

«Документы по этому ЖК направлены в Фонд защиты прав дольщиков, приведены к стандартам Фонда, объект готов к наблюдательному совету. Мы просим Фонд вынести его на набсовет до конца года», — пояснили строительном блоке Ленобласти.

Напомним, в ноябре 2020 года администрация Ленинградской области согласовала, подписала и направила в федеральный Фонд защиты прав дольщиков дополнительное соглашение о финансировании достройки или выплат компенсаций по проблемным жилым комплексам ЖК «Город детства», ЖК «Щегловская усадьба», ЖК «Десяткино» вторая очередь, ЖК «Десяткино 2.0», ЖК «Азбука», ЖК «Шотландия», ЖК «Ванино», ЖК «Елки вилладж», ЖК «Киркоярви», третий корпус.

Кроме того, в Фонд защиты прав дольщиков направлена новая редакция соглашения о выделении из бюджета региона 2,8 млрд рублей на защиту прав пострадавших участников долевого строительства.