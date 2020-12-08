Киев, 8 декабря, 2020, 13:58 — ИА Регнум. Украина может пойти в суд ООН в связи с крушением самолета в Иране, поскольку переговорный процесс явно зашел в тупик.

(сс) Aref Fathi. Mehr News Agency Спасатели на месте крушения Boeing 737 под Тегераном

Об этом заявил 8 декабря в эфире украинского телевидения заместитель главы МИД страны Евгений Енин.

Дипломат констатировал, что официальный Тегеран до сих пор не выполнил никаких обещаний связи с этой катастрофой, хотя уже приближается годовщина трагедии.

«Общество ждет результата… Мы не хотели бы продолжать видимость конструктивного диалога, если такого не получается… С помощью всех инструментов, как дипломатических, так и уголовно-правовых, мы будем требовать от иранской стороны выполнения обязательств», — подчеркнул Енин.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 7 декабря, заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов в ходе встречи с послом Ирана Манучехром Моради крайне критически высказался о ситуации с расследованием. Мамедов отметил, что Украина до сих пор не получила обещанных Ираном материалов и доказательств и, соответственно, не видит смысла в следующем раунде переговоров.

8 января 2020 года самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными недалеко от Тегерана. На борту самолета находились 176 человек, все они погибли.