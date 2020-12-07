Киев, , 14:54 — REGNUM Украина до сих пор не получила обещанных Ираном материалов и доказательств по расследованию крушения самолета авиакомпании МАУ в январе этого года.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов в ходе встречи с послом Ирана Манучехром Моради, сообщает 7 декабря пресс-служба офиса генпрокурора.

Мамедов отметил, что последний раунд переговоров состоялся в октябре, и до сих пор Иран не выполнил свои обязательства.

«Пока что следствие в Украине и Иране идет отдельным путем, хотя обе стороны заинтересованы в объективном расследовании… И ненадлежащее исполнение достигнутых договоренностей не дает нам пока возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров. Нет смысла проводить переговоры ради самого процесса», — заявил представитель Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре Мамедов фактически прямо обвинил Иран в затягивании расследования катастрофы самолета, подчеркнув, что официальный Тегеран не делится информацией и не отвечает на запросы о сотрудничестве.

8 января 2020 года самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными недалеко от Тегерана. На борту самолета находились 176 человек, все они погибли.

Ранее в Киеве заявили, что в отношении виновных в крушении самолета дело расследуют по статье, которая предполагает максимальную санкцию до 3 лет лишения свободы и выплату денежной компенсации семьям погибших.