Москва, 8 декабря, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев не признал свою вину в растрате, которая, по версии обвинения, совершена в особо крупном размере, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виктор Ишаев в зале Замоскворецкого районного суда

Ишаев ответил на вопросы судьи во время рассмотрения этого уголовного дела по существу в Замоскворецком районном суде Москвы.

«Вам обвинения понятно?» — просила судья.

«Что я могу сказать, понятны», — ответил Ишаев.

«Виновным признаете себя?» — уточнила председательствующая.

«Нет, конечно, полная чушь», — заявил бывший губернатор Хабаровского края.

По версии следствия, в период с 2014 по 2019 год Ишаев, занимая пост вице-президента «Роснефти», обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией об аренде помещения площадью в 280 квадратных метров, которое использовалось под представительство компании в Хабаровском крае, директором которого был второй фигурант дела Геннадий Кондратов.