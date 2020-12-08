Москва, 8 декабря, 2020, 11:25 — ИА Регнум. Главы регионов России должны в ближайшее время подготовить инфраструктуру для проведения вакцинации населения и доложить об этом Минздраву РФ. Об этом 8 декабря сообщает сайт правительства России со ссылкой на поручение премьер-министра Михаила Мишустина.

Donland.ru Вакцина от коронавируса

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В преддверии общероссийской вакцинации от коронавирусной инфекции губернаторам необходимо обеспечить доставку препаратов в пункты, где будет проводиться процедура, а также выстроить необходимую логистику. Ещё в регионах нужно предусмотреть возможность вакцинации жителей удалённых районов. О результатах работы нужно доложить в Минздрав России до 9 декабря.

Также Мишустин поручил Минздраву до 11 декабря подготовить логистические паспорта готовности к проведению вакцинации всех 85 субъектов Федерации.

В правительстве напомнили о поручении президента начать вакцинацию медиков и педагогов во всех регионах страны уже на этой неделе.