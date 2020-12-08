Улан-Удэ, 8 декабря, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин задержан. По данным СМИ, операцию произвели правоохранители из Новосибирска при оперативной поддержке сотрудников ФСБ по республике.

Egov-buryatia.ru Заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин

«Обыски проводит ФСБ. Алексей Мишенин задержан. Претензии предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального правительства.

Предполагается, что поводом для задержания стали действия чиновника в бытность его министром промышленности и торговли республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Мишенин возглавлял министерство с 2015 по 2018 год. Весной 2019 года он после небольшого перерыва вернулся в правительство Бурятии, заняв должность зампреда.

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